Lazio, il ricordo di Marcolin con la maglia biancoceleste FOTO

Marcolin ha ricordato un vecchio Ajax-Lazio del 1993, sul suo profilo Instagram. Nella foto anche un giovane Seedorf

Un’istantanea. Basta poco per tenere vividi nella memoria certi ricordi. Come quella pubblicata da Dario Marcolin, sul suo profilo Instagram. Un istante catturato che racchiude la sue esperienza con la maglia della Lazio, ma anche quella di Seedorf con i colori dell’Ajax: in una gara che risale al primo agosto del 1993.

L’ex biancoceleste ha corredato questo ricordo così: «Ajax-Lazio, un giovane @dariomarcolin.official ma anche un giovane @clarenceseedorf».