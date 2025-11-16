 Lazio, accadde oggi: il ricordo del derby vinto nel 1952 allo Stadio Nazionale! Ecco come andò quella sfida
Connect with us

News

Lazio, accadde oggi: il ricordo del derby vinto nel 1952 allo Stadio Nazionale! Ecco come andò quella sfida

News

Castellanos, l'attaccante della Lazio al prossimo Mondiale? Le parole del ct dell'Argentina lasciano una speranza

News

Hysaj Lazio, brutte notizie per il terzino albanese: il giocatore si è fermato con la sua Nazionale per un problema fisico. Ecco come sta

News Ultimissime Lazio

Rovella Lazio, arriva la nota ufficiale del club biancoceleste: «La famiglia laziale, i compagni, lo staff e tutto l’ambiente biancoceleste lo aspettano»

Nazionali News

Formazioni ufficiali Italia Norvegia: le scelte dei due allenatori per la partita valida per le qualificazioni al Mondiale

News

Lazio, accadde oggi: il ricordo del derby vinto nel 1952 allo Stadio Nazionale! Ecco come andò quella sfida

Lazio news 24

Published

10 ore ago

on

By

Stadio Olimpico tifosi
Stadio Olimpico tifosi

Lazio, accadde oggi la vittoria dei biancocelesti contro la Roma! Tutti i dettagli sul match e la nota condivisa dal Club

Il 16 novembre 1952 lo Stadio Nazionale di Roma fu teatro della 43ª stracittadina. Una sfida intensa tra Lazio e Roma, segnata dalla rete decisiva di Bettolini e dalle parate miracolose di Sentimenti, che regalarono ai biancocelesti un successo storico nella nona giornata di campionato. Il ricordo del club:

IL RICORDO DEL CLUB – Era il 16 novembre del 1952. La Lazio allenata da Giuseppe Bigogno affrontò la Roma allo Stadio Nazionale di Roma in occasione della nona giornata di campionato. In quel giorno, in particolare, si disputò la stracittadina numero 43.

La compagine giallorossa cerca da subito la rete del vantaggio e si avvicina al traguardo con una rovesciata, dalla breve distanza, di Bortoletto: il difensore della Roma, però, non riesce a trovare la via del gol. La Lazio, invece, passa avanti al 41’: sugli sviluppi di un cross proveniente dalla sinistra, Bettolini svetta in area deviando con la testa alle spalle di Albani.

Nella ripresa è ancora Bettolini a rendersi pericoloso in fase offensiva, ma questa volta l’estremo difensore giallorosso nega la gioia del gol. La Roma reagisce e cerca di trovare il gol del pari con Galli, ma Sentimenti compie un miracolo e blinda la propria porta regalando, in questo modo, il successo ai biancocelesti.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.