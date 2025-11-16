Lazio, accadde oggi: il ricordo del derby vinto nel 1952 allo Stadio Nazionale! Ecco come andò quella sfida

Lazio, accadde oggi la vittoria dei biancocelesti contro la Roma! Tutti i dettagli sul match e la nota condivisa dal Club

Il 16 novembre 1952 lo Stadio Nazionale di Roma fu teatro della 43ª stracittadina. Una sfida intensa tra Lazio e Roma, segnata dalla rete decisiva di Bettolini e dalle parate miracolose di Sentimenti, che regalarono ai biancocelesti un successo storico nella nona giornata di campionato. Il ricordo del club:

IL RICORDO DEL CLUB – Era il 16 novembre del 1952. La Lazio allenata da Giuseppe Bigogno affrontò la Roma allo Stadio Nazionale di Roma in occasione della nona giornata di campionato. In quel giorno, in particolare, si disputò la stracittadina numero 43.

La compagine giallorossa cerca da subito la rete del vantaggio e si avvicina al traguardo con una rovesciata, dalla breve distanza, di Bortoletto: il difensore della Roma, però, non riesce a trovare la via del gol. La Lazio, invece, passa avanti al 41’: sugli sviluppi di un cross proveniente dalla sinistra, Bettolini svetta in area deviando con la testa alle spalle di Albani.

Nella ripresa è ancora Bettolini a rendersi pericoloso in fase offensiva, ma questa volta l’estremo difensore giallorosso nega la gioia del gol. La Roma reagisce e cerca di trovare il gol del pari con Galli, ma Sentimenti compie un miracolo e blinda la propria porta regalando, in questo modo, il successo ai biancocelesti.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

