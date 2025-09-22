Lazio, riaperta la campagna abbonamenti 2025/26: posti disponibili fino al 25 settembre! Tutti i dettagli

Come anticipato alla vigilia del derby della Capitale, la S.S. Lazio ha ufficialmente riaperto la campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2025/26. A partire dalle ore 12:00 di oggi, lunedì 22 settembre, i tifosi biancocelesti hanno nuovamente la possibilità di assicurarsi un posto allo Stadio Olimpico per tutte le partite casalinghe della squadra guidata da Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e la meticolosa preparazione tattica.

La riapertura parte da una base solida: 29.163 abbonati già registrati durante la sessione estiva. La società punta a incrementare ulteriormente il numero, offrendo ai sostenitori un pacchetto che comprende 17 gare interne di Serie A EniLive e la prima partita casalinga di Coppa Italia Frecciarossa.

Periodo di vendita e modalità

Il periodo di vendita è limitato:

Apertura : lunedì 22 settembre, ore 12:00

: lunedì 22 settembre, ore 12:00 Chiusura: giovedì 25 settembre, ore 23:59

Dopo questa data, non sarà più possibile sottoscrivere l’abbonamento per la stagione in corso. La società invita i tifosi a non perdere l’occasione di vivere dal vivo le emozioni delle sfide interne, in un Olimpico che si preannuncia caldo e partecipe.

Un’occasione per sostenere la squadra

La stagione 2025/26 si prospetta ricca di sfide importanti. Oltre ai big match di campionato contro avversari storici come Juventus, Milan e Roma, l’abbonamento garantirà l’accesso alla prima gara di Coppa Italia, competizione in cui la Lazio ha spesso recitato un ruolo da protagonista.

Informazioni utili

Per sottoscrivere l’abbonamento, i tifosi possono rivolgersi ai punti vendita autorizzati o utilizzare le piattaforme online ufficiali della S.S. Lazio. La società ricorda che l’abbonamento è nominativo e non cedibile, salvo specifiche procedure di cambio intestatario.

Con la riapertura della campagna, la Lazio rinnova l’invito alla propria tifoseria: riempire l’Olimpico e sostenere la squadra per un’intera stagione di emozioni.