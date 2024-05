Lazio, le reti di Vecino sono sempre più importanti: il dato. Anche con contro il Monza ha messo il suo sigillo

Come riporta il Corriere dello Sport, prima della gara di Monza, ogni gol di Vecino ha coinciso con un successo.

La scorsa stagione, come riporta il quotidiano sportivo romano, in tre occasioni è stato decisivo ai fini del risultato: doppietta con il Feyenoord in Europa League, più le sue reti con Fiorentina e Napoli. In questo secondo anno in biancoceleste erano state cinque le firme con altrettanti successi: contro il Celtic in Champions e con Torino, Atalanta, Udinese e Salernitana in Serie A. Il gol di Djuric nel finale ha guastato la media, ma ha confermato la sua propensione al gol. La rete contro i brianzoli è il quinto sigillo in campionato che lo rende il secondo miglior marcatore della squadra , dopo Ciro Immobile a quota 7. La rete contro il Monza è un altro centro da subentrato, come già successo in 3 delle ultime quattro gare in Italia( dopo 22 centri partendo sempre dal primo minuto).