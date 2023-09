Lazio, Renzetti rinnova coi biancocelesti: i dettagli. Il portiere classe 2004 ha firmato un nuovo accordo col club

Renzetti in questo mese ha probabilmente raggiunto l’apice della sua, ancora, breve carriera da calciatore. Dall’esordio in Youth League ,alla prima convocazione in Champions.

Renzetti, come annunciato sui social dalla Gea World (agenzia che ne cura gli interessi), ha firmato un nuovo accordo che lo legherà alla Lazio fino al 2026.