Lazio Rennes, ecco quanti francesi sono attesi nella Capitale

Sono 380 i tifosi attesi a Roma per il match di Europa League, tra Lazio e Rennes. La gara è in programma per giovedì allo Stadio Olimpico

Continua il cammino europeo della Lazio. La strada verso la qualificazione ai sedicesimi è iniziata in salita, ma il pubblico biancoceleste è pronto per accompagnare la squadra di Inzaghi anche questa volta. Sugli spalti dell’Olimpico, a far sentire il proprio calore ci saranno anche i sostenitori francesi: come riportato da Ouest-france.fr, ne sono attesi nella Capitale circa 380.

Le due squadre sono pronte a darsi battaglia dopo l’esordio non proprio positivo della prima gara del torneo.