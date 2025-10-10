Lazio, il ritorno di Dele-Bashiru resta un enigma: ecco tutti i nodi da sciogliere

Lazio, le ultimissime sul reintegro Dele-Bashiru: il tecnico biancoceleste Sarri chiamato a una decisione delicata

Tre obiettivi ben chiari in testa: lasciarsi alle spalle l’infortunio rimediato nel derby con la Roma, riconquistare un posto nella lista della Lazio e, infine, ottenere la convocazione con la Nigeria per la prossima Coppa d’Africa. Per Fisayo Dele-Bashiru il prossimo mese sarà cruciale, forse il più importante della sua stagione.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, il primo passo resta il reintegro in rosa. Ma chi potrebbe fargli spazio? Il centrocampista era stato escluso per permettere l’inserimento di Basic, scelta dettata dall’emergenza tra squalifiche e infortuni. Il croato, però, non può essere depennato. Intanto Vecino è pronto a rientrare dopo una lunga assenza e la Lazio ha a disposizione un solo slot per modificare la lista fino a gennaio.

Per questo la priorità di Delle-Bashiru è ritrovare la miglior condizione fisica e convincere Sarri a compiere una scelta delicata. La sua rincorsa è appena iniziata, ma la posta in palio è alta: tornare protagonista in biancoceleste e guadagnarsi il biglietto per la Coppa d’Africa.