 Basic ormai è un pilastro di questa Lazio! L'evoluzione del centrocampista biancoceleste - Lazio News 24
Connect with us

News

Basic ormai è un pilastro di questa Lazio! L'evoluzione del centrocampista biancoceleste

News

Cagni ancora: «La Lazio ha una rosa troppo corta. Sarri agirà in quel modo»

News

Calciomercato Lazio, Cardone analizza questa situazione all'interno dei biancocelesti

News

Castellanos, un rapporto particolare con Maurizio Sarri. Ora però conta la Lazio!

News

Lazio, quando ritorna Vecino? I tempi potrebbero allungarsi. La situazione

News

Basic ormai è un pilastro di questa Lazio! L’evoluzione del centrocampista biancoceleste

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Basic

Lazio, la rinascita di Toma Basic: il centrocampista che non si è mai arreso

Nel momento più delicato della stagione, la Lazio ritrova un protagonista inatteso: Toma Basic. Il centrocampista croato, spesso rimasto ai margini del progetto tecnico, sta vivendo una vera e propria rinascita, conquistando tutti con il suo atteggiamento umile e il suo spirito da ragazzo semplice. Dietro il sorriso e la discrezione, però, c’è una grande storia di rivincita sportiva, quella di un giocatore che ha saputo aspettare il proprio turno e ripagare la fiducia di Maurizio Sarri.

La rinascita di Basic alla Lazio

Negli ultimi match contro Genoa e Torino, Basic ha mostrato grinta, lucidità e una rinnovata sicurezza nei propri mezzi. Prestazioni che non solo hanno sorpreso i tifosi, ma che lo hanno rimesso al centro delle scelte di Sarri. La Lazio, alle prese con numerosi infortuni e un gruppo ridotto all’osso, ha trovato in lui una risorsa preziosa proprio nel momento in cui serviva più equilibrio e sacrificio in mezzo al campo.

Come sottolineato da Il Messaggero, Basic si è guadagnato sul campo la candidatura per una maglia da titolare anche nella prossima sfida contro l’Atalanta. E c’è un precedente che alimenta la fiducia: proprio a Bergamo, in passato, aveva firmato il suo primo assist in maglia biancoceleste. Un segnale del destino che sembra riportarlo esattamente dove tutto è cominciato.

Fiducia, lavoro e rivincita

Fin dal suo arrivo alla Lazio, Basic ha vissuto momenti altalenanti. Le difficoltà di adattamento al calcio italiano, unite alla concorrenza nel reparto di centrocampo, lo avevano relegato spesso a un ruolo marginale. Ma Sarri, che ne ha sempre apprezzato la serietà e la predisposizione tattica, gli aveva garantito che il suo momento sarebbe arrivato. E quel momento, forse un po’ prima del previsto, è finalmente giunto.

La sua crescita si inserisce perfettamente nel percorso di una Lazio che cerca continuità di risultati e nuove certezze dopo un avvio di stagione complesso. L’atteggiamento di Basic rappresenta al meglio lo spirito che Sarri vuole trasmettere alla squadra: determinazione, equilibrio e fiducia nei propri mezzi.

Un segnale per il futuro della Lazio

Ora la sfida per Basic sarà mantenere questo livello e diventare un punto fisso della mediana biancoceleste. La Lazio ha bisogno di uomini prima ancora che di talenti, e il croato sembra incarnare entrambe le qualità. Il suo rilancio è una buona notizia non solo per Sarri, ma per tutto l’ambiente laziale, che ritrova in lui l’immagine di una squadra pronta a reagire e a ripartire.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.