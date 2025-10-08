Basic ormai è un pilastro di questa Lazio! L'evoluzione del centrocampista biancoceleste - Lazio News 24

Lazio, la rinascita di Toma Basic: il centrocampista che non si è mai arreso

Nel momento più delicato della stagione, la Lazio ritrova un protagonista inatteso: Toma Basic. Il centrocampista croato, spesso rimasto ai margini del progetto tecnico, sta vivendo una vera e propria rinascita, conquistando tutti con il suo atteggiamento umile e il suo spirito da ragazzo semplice. Dietro il sorriso e la discrezione, però, c’è una grande storia di rivincita sportiva, quella di un giocatore che ha saputo aspettare il proprio turno e ripagare la fiducia di Maurizio Sarri.

La rinascita di Basic alla Lazio

Negli ultimi match contro Genoa e Torino, Basic ha mostrato grinta, lucidità e una rinnovata sicurezza nei propri mezzi. Prestazioni che non solo hanno sorpreso i tifosi, ma che lo hanno rimesso al centro delle scelte di Sarri. La Lazio, alle prese con numerosi infortuni e un gruppo ridotto all’osso, ha trovato in lui una risorsa preziosa proprio nel momento in cui serviva più equilibrio e sacrificio in mezzo al campo.

Come sottolineato da Il Messaggero, Basic si è guadagnato sul campo la candidatura per una maglia da titolare anche nella prossima sfida contro l’Atalanta. E c’è un precedente che alimenta la fiducia: proprio a Bergamo, in passato, aveva firmato il suo primo assist in maglia biancoceleste. Un segnale del destino che sembra riportarlo esattamente dove tutto è cominciato.

Fiducia, lavoro e rivincita

Fin dal suo arrivo alla Lazio, Basic ha vissuto momenti altalenanti. Le difficoltà di adattamento al calcio italiano, unite alla concorrenza nel reparto di centrocampo, lo avevano relegato spesso a un ruolo marginale. Ma Sarri, che ne ha sempre apprezzato la serietà e la predisposizione tattica, gli aveva garantito che il suo momento sarebbe arrivato. E quel momento, forse un po’ prima del previsto, è finalmente giunto.

La sua crescita si inserisce perfettamente nel percorso di una Lazio che cerca continuità di risultati e nuove certezze dopo un avvio di stagione complesso. L’atteggiamento di Basic rappresenta al meglio lo spirito che Sarri vuole trasmettere alla squadra: determinazione, equilibrio e fiducia nei propri mezzi.

Un segnale per il futuro della Lazio

Ora la sfida per Basic sarà mantenere questo livello e diventare un punto fisso della mediana biancoceleste. La Lazio ha bisogno di uomini prima ancora che di talenti, e il croato sembra incarnare entrambe le qualità. Il suo rilancio è una buona notizia non solo per Sarri, ma per tutto l’ambiente laziale, che ritrova in lui l’immagine di una squadra pronta a reagire e a ripartire.