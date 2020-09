Lazio, Reina: «Felice per l’esordio con questa maglia!» FOTO

Lazio, sul suo profilo Instagram, Reina ha celebrato il suo esordio con la maglia biancoceleste, dopo l’amichevole contro il Padova

Subito protagonista. A Reina non è servito un periodo di ambientamento: è già parte del gruppo, si è calato perfettamente nell’ambiente biancoceleste, dimostrandosi un elemento preziossimo per Inzaghi. L’esperienza, poi, ha fatto il resto. Le capacità del portiere sono state subito messe in campo nell’amichevole contro il Padova quando, dagli undici metri, ha negato l’esultanza agli avversari parando un rigore.

Un test che ha di fatto consacrato la sua nuova avventura capitolina, la stessa che ha celebrato sul suo profilo Instagram con entusiasmo: «Felice del mio esordio con la maglia della @official_sslazio 🔵🧤 Continuiamo a lavorare con dedizione ⚽💪🏼 #CMonEagles».