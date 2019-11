Lazio, nuovo record da raggiungere per Inzaghi: sei vittorie consecutive

Lazio, Simone Inzaghi è a caccia di un altro record: collezionare sei vittorie di fila in campionato secondo Gazzetta

Sassuolo-Lazio non è più così lontana e la ripresa degli allenamenti è prevista per domani a Formello, aspettando il rientro di molti nazionali. Secondo quanto analizzato da La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi può continuare a collezionare punti utili per la Champions con una fila di risultati utili nelle prossime partite. Sassuolo, Udinese e Juventus: questa la sequenza delle sfide che dovranno affrontare i biancocelesti fino a inizio dicembre. Se dovesse continuare la striscia positiva di vittorie contro Sassuolo e Udinese, il tecnico piacentino eguaglierebbe il record della stagione 2016-2017.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER —> QUI