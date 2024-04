I principali record dei calciatori della Lazio: da Radu a Immobile, ecco tutti i primati statistici

La Lazio è un club riconosciuto come uno dei più importanti di tutta Italia. La selezione capitolina è spesso performante nel campionato Serie A ed è stata in grado di ritagliarsi particolari soddisfazioni anche in campo europeo.

In attesa di moltissimi record da scrivere, tantissimi primati statistici sono già stati raggiunti dai calciatori che hanno vestito la casacca biancoceleste.

I record principali dei calciatori della Lazio

Iniziamo con Ștefan Radu, difensore rumeno, che detiene il primato per il maggior numero di presenze ufficiali con la maglia della Lazio. Con 427 incontri disputati, Radu rappresenta un vero e proprio simbolo di dedizione e continuità. È anche il recordman di presenze in campionato con ben 349 partite all’attivo, un esempio luminoso di costanza e affidabilità.

Tra i pali, invece, forse nessuno ha difeso la porta della Lazio come Luca Marchegiani. Con 339 presenze dal 1993 al 2003, Marchegiani non solo è il portiere con più presenze ma detiene anche il record di imbattibilità del club con 745 minuti senza subire gol durante la stagione 1997-98, un’autentica fortezza sotto la traversa.

Aldo Spivach segnò il primo gol della Lazio nel campionato a girone unico, in una vittoria per 3-0 contro il Bologna. Enrique Flamini, italo-argentino, è invece l’autore della rete numero 1000, mentre Thomas Doll e Aleksandar Kolarov hanno segnato rispettivamente il 2000° e il 3000° gol nella storia del club, testimoniando la lunga e fruttuosa tradizione offensiva della squadra.

I record degli attaccanti

Parliamo ora di Giorgio Chinaglia: non solo fu il primo laziale a segnare in una competizione UEFA ma è anche il miglior marcatore del club nelle coppe europee. Con una media di gol impressionante, Chinaglia ha segnato 319 volte in 429 partite tra Serie A e NASL, una statistica che parla da sola.

A proposito di grandi attaccanti, Ciro Immobile, con 206 gol, è il miglior marcatore nella storia della Lazio. Detiene il record di gol in una singola stagione di Serie A con 36 reti nel 2019-20, eguagliando così Gonzalo Higuaín. Immobile domina anche nelle competizioni UEFA per club con 26 gol, confermando il suo status di attaccante di classe mondiale.

Con 69 reti tra campionato e coppe, invece, Sergej Milinković-Savić è il miglior realizzatore straniero di sempre della Lazio. Il centrocampista serbo combina abilità tecniche e potenza fisica, rendendolo uno dei giocatori più completi e decisivi del panorama calcistico moderno.

Infine, Silvio Piola, una leggenda del calcio italiano, fu il primo giocatore della Lazio a segnare nella Coppa Italia e in una competizione europea. Questi primati sottolineano l’importante contributo di Piola non solo al club ma anche al calcio italiano in generale.