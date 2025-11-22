Lazio, traguardo storico per Sarri: domani la 149ª panchina biancoceleste, record assoluto della sua carriera

Lazio, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri tocca quota 149 panchine: superato il ciclo di Napoli ed Empoli

Domani contro il Lecce Maurizio Sarri taglierà il traguardo della panchina numero 149 con la Lazio, il ciclo più lungo della sua carriera, oltre le esperienze con Napoli ed Empoli. Una scelta insolita per lui, che raramente è tornato dove si era trovato bene, ma che questa volta ha fatto eccezione, spinto dall’amore per il popolo biancoceleste.

In oltre 1180 giorni alla guida della squadra, ricostruisce il Messaggero, il bilancio parla di 69 vittorie, 33 pareggi e 46 sconfitte, con una media di 1,64 punti. Numeri che raccontano un percorso ricco di record: dalla stagione 2022/23 con la miglior difesa della storia laziale, ai 21 clean sheet, fino al piazzamento più alto in Serie A dai tempi degli scudetti.

Oggi i fasti di quel triennio sembrano lontani e i rapporti con la società restano freddi. Eppure Sarri ha scelto di mantenere fede alla promessa fatta a giocatori e tifosi, accettando di proseguire fino a giugno e poi rinnovare con un triennale, nonostante le incomprensioni e le verità taciute dal presidente.

