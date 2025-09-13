Lazio, rebus centrocampo per Sarri: tra Rovella e Cataldi il ballottaggio per il play

Lazio, rebus centrocampo per il tecnico biancoceleste Sarri: tra Rovella e Cataldi il ballottaggio per il play. Ma c’è una certezza

Il centrocampo della Lazio continua a rappresentare un vero rompicapo per Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste noto per il suo calcio organizzato e basato su automatismi precisi. Alla vigilia della sfida di Serie A contro il Sassuolo e a una settimana dall’attesissimo derby con la Roma, il tecnico è ancora alla ricerca della formula ideale per il reparto nevralgico della squadra.

Nella trasferta di Como, Sarri aveva optato per un trio composto da Mattéo Guendouzi (centrocampista francese di grande dinamismo), Danilo Cataldi (regista romano cresciuto nel vivaio) e Fisayo Dele-Bashiru (mezzala nigeriana potente e fisica). Contro il Verona, invece, è tornato titolare Nicolò Rovella, giovane playmaker ex Monza e Juventus, schierato in cabina di regia.

Il dubbio principale riguarda proprio il ruolo di regista: Rovella si è allenato regolarmente in settimana, ma è reduce da un affaticamento agli adduttori e Sarri non vuole rischiare ricadute. Cataldi, invece, è pienamente disponibile e scalpita per una maglia da titolare.

Guendouzi appare l’unico punto fermo, grazie alla sua capacità di unire qualità tecnica e intensità. Le mezzali restano invece il nodo più difficile da sciogliere. Dele-Bashiru ha svolto pochi allenamenti dopo gli impegni con la nazionale nigeriana, mentre Ayman Belahyane, giovane centrocampista franco-marocchino, ha impressionato contro il Verona con inserimenti rapidi e giocate che hanno portato al gol di Boulaye Dia.

Anche Matías Vecino, esperto mediano uruguaiano, è tornato a disposizione, ma difficilmente partirà dall’inizio: più probabile un suo impiego a gara in corso, magari per guadagnarsi spazio in vista del derby.

Per la prima volta in stagione, Sarri può contare su un reparto al completo, seppur privo dei rinforzi richiesti in estate. L’allenatore chiede un centrocampo sincronizzato, capace di incidere sia in fase di possesso che in quella difensiva. Rovella garantisce energia e visione di gioco, ma deve velocizzare l’esecuzione; Cataldi offre ritmo e verticalizzazioni rapide, anche se la formula provata a Como non ha convinto.

Il vero problema resta la mezzala sinistra, ruolo che la società punta a rinforzare nel mercato di gennaio. Fino ad allora, Sarri dovrà trovare la combinazione giusta per mantenere competitiva la Lazio in campionato e in ottica derby.