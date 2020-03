Lazio, Ravanelli: «C’è ancora tanto da fare per arrivare al traguardo finale»

Lazio, le parole dell’ex biancoceleste Ravanelli in merito alla corsa scudetto della squadra di mister Inzgahi

Anche l’ex biancoceleste Fabrizio Ravanelli ha detto la sua sulla corsa scudetto che vede la Lazio momentaneamente al primo posto in attesa che sia Juventus che Inter recuperino i match rinviati in queste settimane. Ecco le sue parole su il Corriere dello Sport.

«Ricordo che dopo le prime giornate di campionato si parlava della Lazio sfortunata, che aveva colpito quattro pali con la Roma e aveva perso immeritatamente contro la Spal. Visto come si è sviluppato il campionato è evidente che non ci si doveva abbattere prima e non ci si deve esaltare ora. C’è ancora parecchio da fare prima di arrivare al traguardo, ci sono ancora bucce di banana da evitare. Anche in caso di vittoria finale, comunque, la Lazio di oggi non sarebbe paragonabile a quella del 2000, che era costruita per vincere».