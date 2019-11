Lazio, Radu verso il recupero: presto in gruppo

Radu è pronto a riprendersi la Lazio. Dopo l’infortunio rimediato a San Siro, il difensore è pronto a tornare in gruppo

Ha pagato lo sforzo degli impegni ravvicinati. Stefan Radu si è fermato sul campo di San Siro e, dopo gli esami strumentali, i medici hanno espresso la loro sentenza: lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra. Un’assenza pesante per Inzaghi che ha dovuto sperimentare nuove formule per la difesa. Il romeno, però – come riferisce il Corriere dello Sport -, è pronto a rientrare: dopo ulteriori controlli, è stato evidenziato il recupero. Il giocatore può tornare in gruppo già in questi giorni, dalla prossima settimana sarà a pieno servizio della Lazio.