Lazio, Radu punta Favalli e anche il rinnovo fino al 2022

Lazio, continua la storia d’amore tra il difensore e i biancocelesti e ora si pensa anche al rinnovo fino al 2022

Un amore destinato a continuare quello tra la Lazio e Radu. Come in tutte le relazioni di “lunga data” ci sono stati alti e bassi soprattutto in estate quando il romeno sembrava ad un passo dall’addio. Alla fine tutto si è risolto nel migliore dei modi e Radu è tornato in quella che da 13 anni è la sua casa. Anzi, il biancoceleste ha tutta l’intenzione anche di continuare a scalare la classifica delle presenze con l’aquila sul petto. Al momento si trova al quarto posto a quota 372 ma l’obiettivo è raggiungere Favalli a 401.

Come riporta La Gazzetta dello Sport inoltre non è detto che non ci sia un rinnovo fino al 2022 per continuare a rincorrere questo record.