Radu sostituirà Vavro nella lista Serie A della Lazio. Il giocatore dovrebbe vedersi già domani nella gara contro la Juventus

Stefan Radu tornerà finalmente a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. Il romeno, come annunciato dal tecnico in conferenza, potrà infatti scendere in campo già da domani nella gara della Lazio contro la Juventus (match in programma alle ore 12:30).

A farne le spese sarà Denis Vavro, il quale verrà escluso dalla lista per la Serie A a favore del compagno di reparto.