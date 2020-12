Lazio, quattro gare per continuare a sognare in grande

Verona, Benevento, Napoli e Milan: il calendario della Lazio obbliga i ragazzi di Inzaghi a non mollare la concentrazione

Si spengono i riflettori della Champions League, almeno per adesso. La competizione internazionale, che tanto ha tolto alla Lazio in materia di energie e concentrazione, tornerà a febbraio e, nel frattempo, la squadra di Inzaghi dovrà riportare il focus sul campionato.

Il calendario è serrato e pieno di appuntamenti importanti: il percorso fatto fin qui dai biancocelesti è stato minato da qualche battuta d’arresto, ma ora ci sono 4 gare che non possono essere sbagliate. Verona, Benevento, Napoli e Milan: come ricorda il Corriere della Sera, la Lazio è chiamata a calare il poker per rimanere attaccata al treno delle prime in classifica.