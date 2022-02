La Lazio alza il muro: quarto clean sheet consecutivo. Non accadeva dal oltre dieci anni

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Contro la Fiorentina, la Lazio ha messo in fila il quarto clean sheet consecutivo. Non accadeva dal 2011

La Lazio vince e convince allo stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina, battendo i padroni di casa per 3-0. Un’altra partita per gli uomini di Sarri chiusa senza subire gol. Si tratta della quarta volta consecutiva che i biancocelesti chiudono con la porta inviolata, situazione che non si verificava da oltre dieci anni.

Era infatti il 2011 quando la Lazio inanello quattro clean sheet consecutivi: Cagliari-Lazio 0-3, Lazio-Zurigo 1-0, Lazio-Parma 1-0, Napoli-Lazio 0-0.