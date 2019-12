Lazio, quando la festa è anche sfottò – FOTO

Lazio, tanti gli sfottò che riempiono le pagine dei social dopo la vittoria nella finale di Supercoppa contro la Juventus

La vittoria di ieri contro la Juventus in Supercoppa ha dato il via a una festa che ha visto arrivare più di un migliaio di tifosi biancocelesti accogliere la squadra munita di trofeo a Fiumicino e a riempire Ponte Milvio per cantare a squarciagola la gioia dell’1-3. La festa laziale però è esplosa anche sui sociale tramite moltissime immagini divertenti. Tanti i meme riferiti agli avversari bianconeri ma sopratutto verso i romanisti. Tema ricorrente degli sfottò è soprattutto la differenza di trofei vinti fra le due squadre della capitale negli ultimi dieci anni e il tanto acclamato gol di Lulic. Eccone una carrellata: