News
Lazio, tutti gli aggiornamenti dall’infermeria: la situazione degli infortunati biancocelesti
Lo staff sanitario della Lazio fa il punto sugli infortuni e sui percorsi di recupero dei giocatori attualmente indisponibili
Nel pomeriggio, al termine di una valutazione congiunta dello staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal dott. Italo Leo, è stato diffuso il seguente aggiornamento sulle condizioni dei calciatori infortunati in casa Lazio:
- Samuel Gigot ha avviato il programma di riabilitazione.
- Luca Pellegrini, Matías Vecino, Adam Marušić e Fisayo Dele-Bashiru hanno svolto un lavoro atletico mirato e differenziato.
- Mattia Zaccagni si è dedicato ad attività in piscina.
- Nicolò Rovella e Boulaye Dia hanno effettuato una seduta di fisioterapia; per l’attaccante senegalese si tratta di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra.
La Lazio monitora con attenzione la situazione dei suoi giocatori, con l’obiettivo di recuperarli gradualmente e metterli a disposizione dell’allenatore nelle prossime settimane. L’aggiornamento medico rappresenta un segnale di trasparenza verso i tifosi, sempre attenti alle condizioni dei protagonisti biancocelesti.