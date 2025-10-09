 Lazio, tutti gli aggiornamenti dall’infermeria: la situazione degli infortunati biancocelesti
Lazio, tutti gli aggiornamenti dall’infermeria: la situazione degli infortunati biancocelesti

Zaccagni
As Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Mattia Zaccagni

Lo staff sanitario della Lazio fa il punto sugli infortuni e sui percorsi di recupero dei giocatori attualmente indisponibili

Nel pomeriggio, al termine di una valutazione congiunta dello staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal dott. Italo Leo, è stato diffuso il seguente aggiornamento sulle condizioni dei calciatori infortunati in casa Lazio:

  • Samuel Gigot ha avviato il programma di riabilitazione.
  • Luca Pellegrini, Matías Vecino, Adam Marušić e Fisayo Dele-Bashiru hanno svolto un lavoro atletico mirato e differenziato.
  • Mattia Zaccagni si è dedicato ad attività in piscina.
  • Nicolò Rovella e Boulaye Dia hanno effettuato una seduta di fisioterapia; per l’attaccante senegalese si tratta di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra.

La Lazio monitora con attenzione la situazione dei suoi giocatori, con l’obiettivo di recuperarli gradualmente e metterli a disposizione dell’allenatore nelle prossime settimane. L’aggiornamento medico rappresenta un segnale di trasparenza verso i tifosi, sempre attenti alle condizioni dei protagonisti biancocelesti.

