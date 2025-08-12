Lazio, Provstgaard svela: «Questi 3 compagni mi hanno aiutato ad ambientarmi». Parla il difensore biancoceleste

In un’intervista ai canali ufficiali della Lazio, Oliver Provstgaard ha condiviso le sue prime impressioni dopo il suo arrivo a Roma.

Il giovane difensore danese si è detto soddisfatto dei suoi primi mesi e ha parlato del suo rapporto con l’allenatore. Ha sottolineato la diversità del metodo di lavoro rispetto alla sua precedente squadra, menzionando come il tecnico preferisca concentrarsi sulla palla anziché sull’uomo.

Provstgaard ha raccontato di come si stia ambientando bene grazie anche all’aiuto di alcuni compagni di squadra, come Romagnoli e Gila. Ha poi espresso la sua ammirazione per i tifosi biancocelesti e il suo desiderio di giocare presto allo Stadio Olimpico.

PRIMI MESI ALLA LAZIO – «Bilancio dei primi mesi alla Lazio? Sono soddisfatto, sono stati cinque mesi importanti per la mia crescita. Sono arrivato a febbraio e anche questo è stato importante, ho giò fatto tanti allenamenti con gli altri compagni. Come mi trovo con Sarri? È un grande allenatore in Italia e in Europa, mi piace. Ha delle idee molto buone. Importante parlare in italiano? Sì, giochiamo in italia e parliamo italiano, per me va bene, ho studiato molto con un insegnante».

CHI LO HA AIUTATO – «Isaksen certo, ma anche Romagnoli e Gila. Lavoriamo bene in campo. Qualcuno che mi ha stupito? Ancora Romagnoli, ma anche Zaccagni, Guendouzi. Sono bravi, in campo ma anche fuori».

AMBIENTAMENTO A ROMA – «Mi piace Fleming, Ponte Milvio. Traffico? No, quello no. Non vado al centro però, solamente due o tre volte al mese. Quindi mi piace, tanto in centro non vado (ride, ndr). Piatto preferito? La cucina e il clima sono perfetti. Ora però è troppo caldo per me, lavoriamo a 35 gradi. Mi piace la pasta col pomodoro, molto semplice».