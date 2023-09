Lazio, Provedel travolto dagli abbracci dai compagni tranne uno: i dettagli

Lazio, il portiere biancoceleste è stato travolto dopo il gol da tutti i suoi compagni tranne da Patric: ecco perchè

Il gol di ieri di Provedel è stata una vera boccata d’ossigeno, perchè ha permesso alla Lazio di evitare la sconfitta contro l’Atletico. A far scalpore durante l’esultanza del portiere, è stata la gioia dei compagni che travolgono il giocatore in modo affettuoso, ma tra loro mancava uno ovvero Patric il quale ha condiviso la gioia per la rete del compagno, con la curva Nord laziale.