Lazio, Provedel resta il portiere titolare: Mandas ancora in attesa… Tutti gli aggiornamenti sulla porta dei biancocelesti

Ivan Provedel, portiere classe 1994 ed ex Spezia, continua a difendere la porta della Lazio. Nonostante Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, avesse inizialmente pensato a un’alternanza con Christos Mandas, giovane estremo difensore greco del 2001, le recenti sconfitte contro Sassuolo e Roma hanno spinto l’allenatore a rivedere i propri piani. Nel derby capitolino, infatti, Provedel è stato tra i migliori in campo, confermando la sua affidabilità in un momento particolarmente delicato per la squadra.

La gestione dei portieri e i dubbi di Sarri

L’idea di concedere spazio a Mandas nelle sfide con Genoa e Torino è stata accantonata. Sarri, noto per la sua attenzione agli equilibri tattici e psicologici, non vuole correre il rischio di destabilizzare ulteriormente un gruppo che ha già mostrato fragilità nelle prime giornate di campionato. Dopo tre sconfitte nelle prime quattro partite, la priorità è ritrovare solidità, e l’esperienza di Provedel rappresenta una garanzia.

Mandas, talento in stand-by

Per Mandas, arrivato alla Lazio nel 2022 e protagonista lo scorso anno con Marco Baroni, la situazione si fa più complicata. Il portiere greco, che in estate aveva ricevuto rassicurazioni sul suo ruolo, non ha ancora esordito con Sarri in panchina. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, questo continuo rinvio rischia di aumentare il suo nervosismo, soprattutto dopo aver rifiutato altre destinazioni per restare a Roma e giocarsi le proprie carte.

Le strategie della società

La Lazio, alle prese con un bilancio da risanare, non può permettersi di svalutare un giocatore considerato un patrimonio tecnico ed economico. In estate sono arrivate offerte importanti per Mandas, ma il club le ha respinte, convinto del suo potenziale. Tuttavia, se il portiere dovesse continuare a restare ai margini, il suo valore di mercato rischierebbe di scendere, un’eventualità che la società non può permettersi in questa fase.

La scelta di Sarri di puntare ancora su Provedel appare comprensibile dal punto di vista tecnico, ma apre un fronte delicato sul piano gestionale. La Lazio dovrà trovare un equilibrio tra la necessità di risultati immediati e la valorizzazione di un giovane talento come Mandas, il cui futuro resta al centro delle strategie biancocelesti.