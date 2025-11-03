Lazio, Provedel torna protagonista: 270 minuti senza subire gol e la difesa ritrova solidità. Tutti i numeri

Super Provedel è tornato: 270 minuti di imbattibilità e tre clean sheet consecutivi rilanciano la Lazio. Le statistiche

Ivan Provedel è tornato a essere il leader silenzioso della Lazio. Con le sue parate ha restituito solidità alla squadra, che nelle prime nove giornate di campionato ha già collezionato cinque clean sheet, gli ultimi tre consecutivi. La sua imbattibilità è arrivata a 270 minuti, dal gol subito contro il Torino il 4 ottobre fino alle gare senza reti con Atalanta, Juventus e Pisa.

I dati confermano la rinascita: 38 parate in Serie A, più di qualsiasi altro portiere, molte delle quali decisive. A Bergamo ha salvato su Lookman, contro la Juventus ha respinto il colpo di testa di Thuram e con il Pisa ha negato il gol a Moreo. Interventi che hanno segnato il ritorno di un Provedel più sicuro, reattivo e determinante dopo un avvio complicato.

Ora l’obiettivo è prolungare la striscia positiva contro il Cagliari e inseguire il record personale di imbattibilità: i 620 minuti della sua prima stagione in biancoceleste. Un traguardo che lo proietterebbe ancora una volta tra i migliori portieri della storia laziale, alle spalle solo di Luca Marchegiani. Con tre clean sheet consecutivi, la sensazione è che il cammino sia appena ricominciato.

