 Lazio, Provedel sogna il riscatto: contro l’Inter vuole cancellare il ricordo del pesante 0-6. Tutti gli aggiornamenti
Connect with us

News

Lazio, Provedel sogna il riscatto: contro l’Inter vuole cancellare il ricordo del pesante 0-6. Tutti gli aggiornamenti

News

Lotito punta al Nasdaq: la Lazio studia la quotazione a Wall Street, con l’esempio Cadice che ha raccolto una cifra da record

News

Lazio, Sarri prepara la sfida di San Siro: Romagnoli verso il recupero, ballottaggio a centrocampo. Tutti i dettagli

News

Lazio, Sarri punta sui falsi 9: contro l’Inter la sfida più difficile, tra tabù da sfatare a San Siro e...

News

Inter Lazio, che grande risposta dei tifosi biancocelesti: il settore ospiti di San Siro è quasi esaurito! I numeri

News

Lazio, Provedel sogna il riscatto: contro l’Inter vuole cancellare il ricordo del pesante 0-6. Tutti gli aggiornamenti

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Provedel
Provedel

Lazio, Provedel vuole tornare protagonista contro l’Inter: il portiere vuole dimostrare di aver chiuso i conti con il passato

La pesante sconfitta per 0-6 subita dalla Lazio contro l’Inter all’Olimpico nella scorsa stagione rimane una ferita ancora aperta per Ivan Provedel. In quella partita, l’ex portiere dello Spezia fu protagonista suo malgrado, vedendo la rete gonfiarsi sei volte alle sue spalle e diventando simbolo di una serata da dimenticare per tutto l’ambiente biancoceleste.

Il riscatto arrivò nel match di ritorno, quando la squadra guidata da Baroni riuscì a strappare un prezioso 2-2 in extremis, risultato che di fatto compromise le ambizioni scudetto dei nerazzurri. Tuttavia, in quell’occasione tra i pali c’era Mandas, che da aprile aveva scalzato Provedel nelle gerarchie, relegandolo in panchina per le ultime dieci gare della stagione.

Con il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, Provedel ha ritrovato centralità nel progetto tecnico e fiducia nei propri mezzi. Forte di quattro clean sheet consecutivi, il portiere sogna ora di cancellare definitivamente il ricordo di quel 0-6, puntando a prolungare la sua imbattibilità contro il miglior attacco della Serie A, capace finora di mettere a segno 24 reti.

LEGGI ANCHE – Inter Lazio, come stanno i nerazzurri? Chivu alle preso con alcuni rebus: Bonny o Thuram con Lautaro? Le ultimissime sulla sfida

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.