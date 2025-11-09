News
Lazio, Provedel sogna il riscatto: contro l’Inter vuole cancellare il ricordo del pesante 0-6. Tutti gli aggiornamenti
Lazio, Provedel vuole tornare protagonista contro l’Inter: il portiere vuole dimostrare di aver chiuso i conti con il passato
La pesante sconfitta per 0-6 subita dalla Lazio contro l’Inter all’Olimpico nella scorsa stagione rimane una ferita ancora aperta per Ivan Provedel. In quella partita, l’ex portiere dello Spezia fu protagonista suo malgrado, vedendo la rete gonfiarsi sei volte alle sue spalle e diventando simbolo di una serata da dimenticare per tutto l’ambiente biancoceleste.
Il riscatto arrivò nel match di ritorno, quando la squadra guidata da Baroni riuscì a strappare un prezioso 2-2 in extremis, risultato che di fatto compromise le ambizioni scudetto dei nerazzurri. Tuttavia, in quell’occasione tra i pali c’era Mandas, che da aprile aveva scalzato Provedel nelle gerarchie, relegandolo in panchina per le ultime dieci gare della stagione.
Con il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, Provedel ha ritrovato centralità nel progetto tecnico e fiducia nei propri mezzi. Forte di quattro clean sheet consecutivi, il portiere sogna ora di cancellare definitivamente il ricordo di quel 0-6, puntando a prolungare la sua imbattibilità contro il miglior attacco della Serie A, capace finora di mettere a segno 24 reti.
