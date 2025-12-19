Lazio, parla Provedel: «Spero di poter rimanere ancora a lungo, darò il massimo ogni giorno per dimostrare di meritare ancora questa maglia»

Lazio, le dichiarazioni di Ivan Provedel: «Spero di poter rimanere ancora a lungo, darò il massimo ogni giorno per questo»

Alla vigilia della sfida con la Cremonese, Ivan Provedel ha rilasciato un’intervista al Match Program, poi diffusa sui canali ufficiali della Lazio. Il portiere biancoceleste ha fatto il punto sulla stagione, analizzando le ultime prestazioni e parlando degli obiettivi personali e di squadra per il futuro. Ecco un estratto delle sue parole:

LEGAME LAZIO – «Essere ancora qui dopo quattro stagioni per me è un orgoglio. Spero di poter rimanere ancora a lungo, darò il massimo ogni giorno per dimostrare di meritare ancora questa maglia»

NAZIONALE – «Aver avuto la possibilità di incontrare a Formello il ct Gattuso quest’estate è stato bello. Il mio obiettivo è pensare solo a fare il massimo con la Lazio, poi tutto quello che arriverà lo prenderò con entusiasmo»

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

