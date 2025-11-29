Lazio, Provedel sogna il primo clean sheet: ma San Siro resta un tabù da sfatare

Lazio, Provedel e la sfida di Milano: il portiere biancoceleste vuole spezzare il tabù di San Siro. I numeri del biancoceleste

Si dice che l’attacco sia la miglior difesa, ma a San Siro il discorso si complica. La Lazio si prepara ad affrontare il Milan in una gara che si annuncia quasi proibitiva e dovrà tirare fuori il meglio di sé per tornare a Roma con punti preziosi. Che siano uno o tre dipenderà dai dettagli, ma la posta in palio è altissima.

Maurizio Sarri, intenzionato a superare Allegri nel derby toscano tra i due tecnici, punta sul fattore che ha permesso ai biancocelesti di restare competitivi nonostante le difficoltà di questo avvio di stagione: la solidità difensiva. Non si tratta di un semplice movimento di reparto, ma di un lavoro collettivo, di squadra, con Ivan Provedel come ultimo baluardo. Il portiere è stato rilanciato da Sarri dopo un anno complicato e rappresenta oggi una garanzia tra i pali.

Eppure, per Provedel San Siro resta un tabù. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il portiere non è mai riuscito a mantenere la porta inviolata nello stadio milanese, né contro l’Inter né contro il Milan. Un dato che pesa e che rende la sfida ancora più affascinante: la Lazio dovrà superare non solo l’avversario, ma anche la storia recente, per dimostrare di poter competere ai massimi livelli.

