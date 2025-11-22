 Lazio, l’incognita tifosi all’Olimpico: la protesta continua e mette a rischio l’impatto sugli spalti
Connect with us

News

Lazio, l’incognita tifosi all’Olimpico: la protesta continua e mette a rischio l’impatto sugli spalti

Campionato News

Lazio Lecce, si avvicina la sfida di Serie A! Buone notizie per Di Francesco, ci sarà il blocco storico: i dettagli

News

Lazio, il punto su rinnovi: c'è un problema in casa biancoceleste! Ecco tutte le situazioni da analizzare

News Prima Pagina

Le prime pagine sportive nazionali – 22 novembre 2025

News

Lazio Lecce, Sarri deve sciogliere gli ultimi dubbi in vista della sfida: le ultime sulle possibili scelte del tecnico

News

Lazio, l’incognita tifosi all’Olimpico: la protesta continua e mette a rischio l’impatto sugli spalti

Lazio news 24

Published

7 secondi ago

on

By

Tifosi Lazio
Tifosi Lazio

Lazio, il nodo pubblico all’Olimpico: tra abbonati, biglietti e contestazioni resta l’ombra dello sciopero. I dettagli

Alla vigilia della sfida, i biglietti venduti sfioravano quota 6.000, ma il vero impatto visivo dell’Olimpico si capirà soltanto al momento del fischio d’inizio. Ai tagliandi staccati vanno infatti aggiunti i 29.918 abbonati e il migliaio di tifosi che hanno acquistato il Pack 3 Partite, comprensivo anche delle gare contro Juventus e Cagliari.

Resta però da chiarire quanti laziali decideranno di aderire allo sciopero annunciato dai gruppi organizzati, nato dopo le polemiche legate al mancato ingresso in campo di Giulia Paparelli, nipote di Vincenzo, nel giorno della coreografia dedicata alla memoria della vittima del derby del 1979. Secondo il Corriere dello Sport, il potenziale pubblico sarebbe di circa 37.000 spettatori, ma è probabile che sugli spalti se ne vedano molti meno, segno di una frattura ormai radicata tra parte del tifo e la società.

Sul fronte societario, il ritorno dell’aquila, presentata ufficialmente oggi, avrebbe dovuto rappresentare un gesto di distensione. I gruppi organizzati, però, lo hanno interpretato diversamente, ritenendo che la priorità fosse invitare la nipotina di Vincenzo Paparelli a dare il calcio d’inizio e chiarire pubblicamente la vicenda. La presentazione dell’aquila proprio in questa gara è stata percepita come un dispetto, alimentando ulteriormente il malcontento.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.