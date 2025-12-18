Lazio al centro del progetto ‘Regalo sospeso’ UNICEF-Clementoni: i biancocelesti Basic, Isaksen e Farcomeni partecipano

News
La S.S. Lazio protagonista dell’iniziativa solidale ‘Regalo sospeso’, promossa da UNICEF e Clementoni: presenti all’evento i biancocelesti Basic, Isaksen e Farcomeni per testimoniare l’impegno del club nel sociale. Ecco la nota del club:
NOTA CLUB – Oggi a Roma, presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I, l’UNICEF Italia e Clementoni hanno consegnato i kit del “Regalo sospeso” ai bambini ospiti della struttura. Alla consegna hanno parteciperato i giocatori della S.S. Lazio Toma Basic, Gustav Isaksen e Valerio Farcomeni come testimonial d’eccezione.
Il Regalo sospeso è un’iniziativa realizzata dall’UNICEF in collaborazione con Clementoni a favore di 2.500 bambini ospiti in strutture ospedaliere e in case-famiglia in tutta Italia.
Cristina Mezzaroma, Presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS, David Santodonato, Presidente del Comitato UNICEF di Roma e i giocatori biancocelesti hanno consegnato i regali sospesi ai bambini ospiti presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I.
I Regali sospesi sono “speciali cofanetti regalo” creati da Clementoni e illustrati dallo street artist romano Merioone, dedicati al tema dei diritti dell’infanzia. Ogni cofanetto contiene: un libretto giochi e attività, le carte Memo sui diritti dei bambini, degli adesivi e la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in parole semplici.
Dopo Napoli, Ancona, Milano e Roma, nelle prossime settimane saranno realizzate diverse consegne speciali dei “Regali sospesi” ai bambini ospiti in strutture ospedaliere, che vedranno impegnati l’UNICEF e Clementoni.
È possibile sostenere la campagna dell’UNICEF “Regalo sospeso” realizzata con il sostegno di Clementoni con una donazione minima di 10 Euro presso i Comitati locali UNICEF e on line. I fondi raccolti sosterranno i programmi dell’UNICEF a favore di tanti bambini e bambine in difficoltà nel mondo.
