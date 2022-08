Lazio Primavera, vittoria in amichevole per i ragazzi di Sanderra. I dettagli

Vittoria in amichevole per la Lazio Primavera di Sanderra che piega i dilettanti della Nuova Florida per 3-1

La nuova Lazio Primavera di Sanderra inizierà il campionato in Serie B il 10 settembre contro l’Ascoli e in queste settimane si sta preparando per affrontare al meglio la stagione che dovrà portare i biancocelesti al ritorno in Serie A.

Ieri i ragazzi di Sanderra hanno disputato la gara contro la Nuova Florida, club che milita in Serie D, vincendo in rimonta 3 a 1 grazie alle

Ieri i ragazzi di Sanderra hanno disputato la gara contro la Nuova Florida, club che milita in Serie D, vincendo in rimonta 3 a 1 grazie alle reti di Castigliani, Crespi e Quaresima mettendosi così alle spalle la sconfitta precedentemente incassata contro il Crotone.