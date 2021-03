Lazio Primavera, torna il sorriso. 3-0 al Torino e sorpasso in classifica

La Lazio Primavera torna alla vittoria in campionato grazie alla doppietta di Raul Moro. I ragazzi di Menichini sorpassano il Torino

Dopo la vittoria in Coppa Italia, la Lazio Primavera ritrova i 3 punti anche in campionato. Può sorridere mister Menichini, in virtù della bella prestazione, solida e convincente dei suoi ragazzi.

L’ultima vittoria in campionato risaliva al match contro la Fiorentina, è la prima del 2021 e permette ai biancocelesti di superare proprio il Torino in classifica, battuto per 3-0 grazie alle marcature di Castigliani e alla doppietta di Raul Moro. L’obiettivo salvezza torna ad essere alla portata.