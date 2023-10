Lazio Primavera, Sanderra: «Grande vittoria, su un campo difficile» Le parole del tecnico biancoceleste

In seguito alla vittoria della Lazio Primavera contro la Fiorentina, Stefano Sanderra, ha parlato del match ai microfoni del club.

LE PAROLE- «Una grande vittoria su un campo difficile. La Fiorentina gioca bene a calcio, oggi addirittura erano rinforzati da due giocatori che fanno parte della rosa di Serie A. Dopo un inizio in cui tatticamente non abbiamo fatto bene, abbiamo avuto la capacità di rimanere in partita, di non mollare e di riuscire a ribaltarla con qualche episodio positivo, cuore e condotta tattica con cui abbiamo saputo affrontare il cambio di modulo. Oggi dal 4-3-3 abbiamo fatto il 4-4-2. Sono soddisfatto, è un arricchimento per loro, la natura della prestazione oggi è coincisa col risultato. La mentalità è quella di rimanere coi piedi per terra. Non deve sfociare nella presunzione, bisogna conoscere i propri limiti perchè è sintomo della propria forza. Io sono orientato sulla crescita dei ragazzi dal punto di vista umano e calcistico. Se si uniscono i risultati siamo tutti contenti. Ci sono state prestazioni individuali notevoli, ma sono frutti del lavoro. Magro sta facendo bene, anche stimolato dalla concorrenza di Renzetti. Gonzalez sta crescendo, sta trovando 90 minuti di corsa e le sue giocate risultano efficaci perchè gioca con umiltà. Oggi citerei anche Di Tommaso perchè quando si carica ha grande cuore e si sente»