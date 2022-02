Primavera Lazio, Ferro: «Oggi ci è mancato l’approccio giusto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lorenzo Ferro, protagonista della Primavera, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la sconfitta con la Reggina

La Lazio Primavera si lecca le ferite dopo la sconfitta interna contro la Reggina. Ai microfoni del club, è Ferro ad analizzare la gara:

«Peccato per la sconfitta, oggi ci è mancato l’approccio alla partita, rispetto al solito. Non siamo riusciti a sbloccarla e loro nella ripresa hanno trovato l’episodio vincente. Loro erano stretti con difesa e centrocampo, non abbiamo trovato gli spazi giusti per punirli.

Ora andiamo a Cesena per fare una grande partita, non possiamo permetterci più passi falsi. Sono contento del mio rendimento ma c’è ancora molto da fare, il segreto è lavorare sempre senza mai fermarsi. Spero di riuscire ad incidere ancora di più all’interno della squadra. Lo spirito fa la differenza, adesso dobbiamo provare a vincere tutte le partite che rimangono».