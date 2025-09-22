Primavera, la Lazio cade in casa: il Monza passa con un gol di Reita. Il racconto della sfida dei biancocelesti, i dettagli

La Lazio Primavera subisce una battuta d’arresto nel campionato di categoria, cedendo 1-0 al Monza nel match disputato lunedì 22 settembre 2025 al Centro Sportivo La Borghesiana di Roma. Decisiva la rete di Lorenzo Reita, difensore centrale classe 2005 ed ex biancoceleste, che al 54’ ha firmato il gol vittoria per i brianzoli.

La squadra allenata da Stefano Punzi, tecnico romano alla seconda stagione sulla panchina della Primavera laziale, arrivava alla sfida forte di due successi consecutivi contro Bologna e Cremonese. Tuttavia, dopo essere passata in svantaggio, non è riuscita a trovare la reazione necessaria per rimettere in equilibrio il risultato.

Il Monza di Oscar Brevi, allenatore esperto e con un passato importante tra Serie B e C, ha impostato una gara ordinata e compatta, sfruttando al meglio l’occasione creata nella ripresa. Con questa vittoria, i biancorossi salgono a quota 9 punti in classifica, mentre la Lazio resta ferma a 6.

La partita

Il primo tempo è stato equilibrato, con poche occasioni da entrambe le parti. Nella ripresa, al 54’, sugli sviluppi di un’azione da calcio piazzato, Reita ha trovato la deviazione vincente che ha sorpreso il portiere Matteo Bosi, estremo difensore classe 2006, autore comunque di una prova attenta.

Punzi ha provato a cambiare l’inerzia del match inserendo forze fresche come Lorenzo Ciucci in difesa e Luca Canali a centrocampo, ma il Monza ha difeso con ordine, affidandosi anche alle parate di Luka Stajnar, portiere sloveno classe 2005.

