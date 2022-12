Lazio Primavera, pugno duro di Fabiani con tre giocatori: i dettagli

Pugno duro di Fabiani verso tre calciatori della Lazio Primavera: alla base il mancato rispetto degli orari per il rientro in convitto

Clima teso in casa Lazio Primavera nonostante gli ultimi ottimi risultati che hanno riportato la squadra di Sanderra a ridosso della zona promozione.

Come riportato da Il Messaggero, Angelo Fabiani ha utilizzato il pugno duro verso tre calciatori della rosa per il mancato rispetto degli orari stabiliti per il rientro in convitto. Nello specifico, il dirigente ha multato Troise e Crespi. Esclusione invece per Quaresima.