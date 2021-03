Lazio Primavera, pari col Genoa. La classifica aggiornata FOTO

Rocambolesco pareggio per 3-3 per la formazione Primavera della Lazio di mister Menichini contro il Genoa: incombe lo spettro retrocessione

Ieri è andata in scena la 14° giornata del Campionato Primavera di Serie A Tim. La Lazio Primavera di mister Menichini non è andata oltre un rocambolesco pari contro il Genoa per 3-3 e si confermano penultimi in classifica, in piena zona retrocessione. Le marcature biancocelesti del match di ieri sono state di Franco, Shehu e Armini. Da segnalare l’espulsione per proteste di Czyz.

Risultati e classifica aggiornata:

