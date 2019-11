Lazio Primavera, oggi a Torino per continuare a vincere

Lazio Primavera, la trasferta di Torino può essere fondamentale per continuare a vincere dopo il derby di sabato scorso

La Lazio Primavera torna a giocare e la squadra di Leonardo Menichini vuole continuare a vincere. Dopo il 2-1 contro la Roma, i biancocelesti sono più motivati a continuare il cammino positivo dopo le cinque sconfitte consecutive che hanno portato i laziali agli ultimi posti in classifica. Oggi la Lazio giocherà a Torino e l’inizio del match è previsto per le 14:30 allo Stadio Filadelfia. I granata sono a otto punti in classifica, due in meno alla Lazio. La squadra di Marco Sesia ha ripreso fiducia dopo il pareggio con l’Inter perché era reduce da tre sconfitte.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER —> QUI