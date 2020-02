Lazio Primavera, Moro: «Merito di tutto il gruppo. Felice di essere qui»

Lazio Primavera, le parole del biancoceleste Raul Moro sul pareggio contro la Sampdoria a Lazio Style Channel

Andata in scena oggi alle 13 al centro sportivo “Mirko Fersini“, la sfida di Primavera 1 TIM fra Lazio e Sampdoria finisce 1-1. Al termine del match Raul Moro, autore del gol dei biancocelesti, ha analizzato la partita ai microfoni di Lazio Style Channel:

«La squadra sta giocando bene, il risultato di oggi è positivo. La Sampdoria è una buona squadra, non perde da dicembre. Siamo stati bravi a sbloccare subito la partita ed a resistere dopo il loro pareggio. Noi nuovi ci siamo inseriti subito bene, il merito è del gruppo. Qui in Italia si gioca un calcio diverso rispetto a quella in Spagna, dove c’è meno tattica e fisicità. Sono felice di aver scelto la Lazio. Adesso ci aspetta un calendario complicato ma abbiamo le qualità per andare ai playoff».