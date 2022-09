Lazio Primavera, data e orario della sfida con il Monopoli

Fissata la data e l’orario di Lazio-Monopoli, match valido per la seconda giornata del campionato Primavera 2

Infatti, come comunicato dalla stessa società biancoceleste sul proprio sito ufficiale, è in programma sabato 17 settembre alle ore 16:00 allo stadio Mirko Fersini di Formello. Un’altra sfida importante per la squadra di Sanderra dopo il ko con l’Ascoli.