Lazio Primavera, Menichini: «C’è rammarico, ma la prestazione c’è stata»

Lazio Primavera, Menichini commenta la sconfitta arrivata questa mattina sul campo di Formello contro l’Inter.

Al termine della sconfitta contro l’Inter, il mister della Primavera Menichini ha commentato la gara ai microfoni di Lazio Style Channel: «La prestazione c’è stata, i ragazzi hanno dato tutto. C’è sempre da migliorare però, soprattutto in fase difensiva e nelle ripartenze. Contro l’Inter vinci solo se sei perfetto. C’è rammarico perché in settimana lavoriamo bene ma in partita sbagliamo spesso le scelte».

«Questo incide sulla prova e sul risultato. Una volta preso gol, è diventato tutto più difficile, visto il valore dell’avversario. Ai ragazzi però non posso rimproverare nulla. Dobbiamo uscirne con il lavoro e l’attenzione, evitando di piangerci addosso e prepararci al meglio per la prossima partita»