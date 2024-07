Lazio Primavera, la squadra di Sanderra non si ferma: è 2-1 contro il River Plate che vale il PASSAGGIO del turno

Lazio Primavera, la squadra biancoceleste continua la sua avventura nella supercopa Monterrey e vince con il River Plate

Vincere aiuta a vincere e la Lazio Primavera ha preso alla lettera la frase, e dopo aver battuto in maniera netta l’Inter Miami ha vinto anche con il River Plate. La squadra di Sanderra conquista il pass per il turno successivo grazie alla vittoria per 2-1 contro gli argentini, grazie alle reti siglate da Milani e Cuzzarella