Lazio Primavera, grave infortunio per Balde: i tempi di recupero

Tegola per la Lazio Primavera di Sanderra: grave infortunio al ginocchio per Balde e stop di 6 mesi. I dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, c’è una grossa tegola per la Lazio Primavera di Sanderra.

Mahamadou Balde ha subito la lesione del legamento del ginocchio destro e a seguito dell’operazione rimarrà fuori per sei mesi. Per questo si sta pensando di trattenere Diego Gonzalez, nel mirino del Brescia, anche se il suo impiego, essendo un fuori quota e quindi non utilizzabile in Youth League, lascerebbe fuori Coulibaly.