Lazio Primavera, Redmond (Feyenoord): «Biancocelesti molto pericolosi, noi sapevamo questo»

Lazio Primavera, Redmond, capitano del Feyenoord, ha commentato la vittoria contro i ragazzi di Sanderra: le sue dichiarazioni

Come riportato da Fr12.nl, Redmond, capitano del Feyenoord Primavera, ha commentato il successo sulla Lazio Primavera di Sanderra:

«È fantastico il modo in cui giochiamo a calcio. Non è stato necessariamente facile, ma abbiamo giocato davvero bene. Sapevamo che la Lazio era davvero pericolosa dai calci d’angolo, dalle transizioni e dai calci di punizione. Fino al momento dell’1-1 nessuno aveva pensato davvero che avremmo regalato la palla. Credo che abbiamo gestito bene la situazione dopo. Si vede che non hanno molto da dire nel secondo tempo».