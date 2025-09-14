Lazio Primavera Cremonese 2-0: seconda vittoria consecutiva per i biancocelesti. Il racconto della sfida

La Lazio Primavera prosegue il suo momento positivo nel campionato di Primavera 1 2025/26, conquistando la seconda vittoria consecutiva. Dopo il successo casalingo contro il Bologna, la formazione allenata da Punzi, tecnico romano noto per il suo approccio tattico equilibrato e la valorizzazione dei giovani, si impone 0-2 sul campo della Cremonese, ancora ferma a zero punti in classifica.

La gara, valida per la quarta giornata, è iniziata alle ore 11 allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona. I grigiorossi, guidati da un gruppo giovane e in cerca di identità, hanno provato a mettere in difficoltà gli ospiti nei primi minuti, ma la maggiore esperienza e organizzazione della Lazio hanno presto fatto la differenza.

Il match si è sbloccato al 20’ del primo tempo grazie a Amar Sulejmani, attaccante classe 2006 dotato di grande freddezza sotto porta, che ha trasformato con precisione un calcio di rigore, spiazzando il portiere avversario. La rete ha dato fiducia ai biancocelesti, che hanno continuato a spingere alla ricerca del raddoppio.

Il 2-0 è arrivato poco dopo, al 33’, con Lorenzo Cuzzarella, centrocampista dinamico e abile negli inserimenti, bravo a sfruttare un’azione corale e a battere il portiere con un tiro preciso dal limite dell’area. Due gol che si sono rivelati decisivi, permettendo alla squadra di Punzi di gestire il vantaggio nella ripresa senza correre particolari rischi.

Con questo successo, la Lazio Primavera sale a quota sei punti in classifica, confermando la crescita dopo un avvio di stagione complicato. La vittoria in trasferta rappresenta un segnale importante anche in ottica futura, dimostrando la capacità della squadra di ottenere risultati positivi lontano da casa.

Per la Cremonese, invece, resta la delusione per un inizio di campionato difficile: quattro partite e nessun punto conquistato. La squadra dovrà reagire rapidamente per evitare di rimanere invischiata nella lotta salvezza sin dalle prime giornate.

La prossima sfida vedrà la Lazio impegnata in un match casalingo che potrebbe consolidare ulteriormente la sua risalita in classifica, mentre la Cremonese cercherà il riscatto per invertire la rotta.