Lazio Primavera, adesso è ufficiale: cessione per D’Agostini! Ecco dove giocherà l’attaccante

Lazio Primavera, ora è ufficiale: cessione per D’Agostini! Ecco dove giocherà l’ormai ex attaccante biancoceleste

Dopo un avvio di campionato in salita, la Lazio Primavera ha finalmente conquistato i primi tre punti della stagione nel Campionato Primavera 1. La formazione allenata da Stefano Punzi, tecnico esperto nel valorizzare i giovani talenti biancocelesti, ha superato il Bologna con un prezioso 1-0 casalingo, ritrovando fiducia e compattezza.

A decidere il match è stato Sana Fernandes, attaccante portoghese classe 2004, tornato a disposizione della Primavera dopo essere stato momentaneamente aggregato alla prima squadra. La sua rete, arrivata nel secondo tempo, ha premiato una prestazione solida e determinata da parte dei capitolini, che hanno saputo gestire il vantaggio fino al fischio finale.

La sessione di mercato estiva non ha portato grandi novità in entrata per la Lazio Primavera, complice la difficoltà nel chiudere nuovi acquisti. L’unica eccezione è rappresentata dal terzino albanese Klejdi Shpuza, classe 2006, noto per la sua velocità e capacità di coprire tutta la fascia, e dal portiere Andrea Pannozzo, classe 2007, promosso come terzo estremo difensore. Entrambi sono stati tesserati come giovani di serie, contribuendo ad arricchire la rosa a disposizione di Punzi.

Sul fronte delle cessioni, il club biancoceleste si è mostrato molto attivo. L’ultima operazione in uscita riguarda Lorenzo D’Agostini, attaccante classe 2005, cresciuto nel vivaio laziale e apprezzato per la sua duttilità offensiva. Il giovane è stato ceduto al Rimini, squadra militante in Serie C, dove ha già fatto il suo esordio ufficiale nella sfida contro la Ternana.

La vittoria contro il Bologna rappresenta un segnale importante per la Lazio Primavera, che ora punta a dare continuità ai risultati. Con un mercato limitato ma mirato, e giovani in cerca di spazio e conferme, la squadra di Punzi si prepara ad affrontare le prossime sfide con rinnovato entusiasmo.