Lazio Primavera Bologna: sfida cruciale al Fersini per rilanciare la stagione

Lazio Primavera Bologna: sfida cruciale per i ragazzi di Punzi al Fersini per rilanciare la stagione. I dettagli

La Lazio Primavera è chiamata a una prova di carattere. Dopo le prime due sconfitte in campionato, la formazione biancoceleste guidata da Stefano Punzi, tecnico romano classe 1978 alla sua seconda stagione sulla panchina della Primavera, ospita oggi il Bologna al centro sportivo “Mirko Fersini” di Formello. Fischio d’inizio alle ore 14:30.

L’avvio di stagione non è stato dei più semplici: due KO consecutivi contro Genoa e Cagliari hanno lasciato l’amaro in bocca e acceso i riflettori sulla fase difensiva. “Contro Genoa e Cagliari siamo stati troppo leggeri nell’atteggiamento difensivo, pagando a caro prezzo ogni errore”, aveva dichiarato Punzi al termine dell’ultima gara.

La sfida odierna assume un valore particolare: precede la sosta per le nazionali e un risultato positivo permetterebbe ai biancocelesti di affrontare le prossime due settimane con maggiore serenità e fiducia.

Un avversario solido e in forma

Il Bologna Primavera, allenato da Luca Vigiani, ex centrocampista di Serie A e tecnico attento alla fase tattica, arriva a Formello con 4 punti in classifica e un dato che parla chiaro: zero gol subiti nelle prime due giornate. Una difesa granitica e un’organizzazione di gioco che hanno già messo in difficoltà avversari di livello.

“Alla lunga raccoglieremo i frutti del nostro lavoro. Il Bologna è una squadra di qualità, capace di chiudersi bene e colpire in ripartenza. Noi dobbiamo essere più stabili: un buon risultato ci darebbe lo slancio giusto per affrontare al meglio questo campionato”, ha aggiunto Punzi, consapevole delle insidie che attendono i suoi ragazzi.

Obiettivo: reazione immediata

Per la Lazio Primavera, la chiave sarà trovare equilibrio tra fase offensiva e copertura difensiva, evitando cali di concentrazione che finora sono costati caro. Il sostegno del pubblico di casa potrebbe rivelarsi determinante per spingere la squadra verso la prima vittoria stagionale.

Con la sosta alle porte, il match contro il Bologna rappresenta molto più di una semplice terza giornata di campionato: è un banco di prova per misurare la crescita del gruppo e capire se il lavoro estivo potrà tradursi in risultati concreti.