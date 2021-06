Lazio Primavera, oggi l’andata dei play-out con il Bologna

Oggi la Lazio Primavera affronterà il Bologna nell’andata dei play-out: una sfida molto importante per il futuro

Oggi è il giorno della verità per la Lazio Primavera. I biancocelesti allenati da Alessandro Calori affronteranno il Bologna nell’andata dei play-out. Il fischio d’inizio sarà alle ore 17 e si giocherà al Fersini di Formello.

I biancocelesti dovrebbero scendere in campo con il 4-3-1-2. In porta non ci sarà sicuramente Furlanetto, ai box per un problema alla caviglia. Al suo posto Gabriel Pereira. In difesa Armini ci proverà fino all’ultimo, altrimenti spazio a Floriani Mussolini, che scivolerà in quel caso al centro della difesa. In mezzo al campo confermati Bertini, A. Marino e Ferrante. Davanti a Shehu, spazio al tandem offensivo composto da Raul Moro e Castigliani, che stringerà i denti nonostante qualche piccolo acciacco.