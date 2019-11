Lazio, primato nella speciale classifica dei gol “italiani”

Lazio, biancocelesti al primo posto della classifica di Trasfermarkt dei gol “italiani”

In una Serie A “internazionale”, quanto pesano i gol realizzati solamente da calciatori italiani? Trasfermarkt ha stilato una classifica prendendo in esame gol fatti e subiti. In vetta ci sono i biancocelesti con Ciro Immobile che, con 14 reti in 12 giornate, trascina compagni e Simone Inzaghi. Insieme al numero 17 c’è anche Francesco Acerbi. Le reti subite invece sono state siglate da Lapadula, La Mantia, Petagna, D’Ambrosio e Chiesa.

