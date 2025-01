Lazio, il primato in Europa è il capolavoro di Baroni: la mentalità da vincente del tecnico

La Lazio con il tecnico Baroni sta facendo un’ottima stagione e il primato in Europa League è di certo il suo miglior risultato fin qui

In casa Lazio sta venendo sempre più fuori il profilo di Baroni: un tecnico assetato di vittorie e in grado di trasferire le stesse motivazioni ai giocatori. Come riporta il Corriere dello Sport, si gioca per vincere, “come se non ci fosse un domani” lo slogan lanciato a Formello.

L’aspetto caratteriale supera tattica e strategie. Baroni le serate europee le aveva assaporate solamente ai tempi in cui era un difensore della Roma e del Napoli. Il primato in Europa è il suo capolavoro. Tre gol in 34 minuti contro la Real Sociedad. La Lazio è la regina e guarda dall’alto gli altri 35 club.